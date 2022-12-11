نقابة الموسيقيين تغرم عمر كمال 50 ألف جنيه

غرمت لجنة التحقيق بنقابة الموسيقيين، الفنان عمر كمال 50 ألف جنيه، بسبب مخالفة «كمال» لقرارات النقابة، وعدم التزامه بها خلال الفترة الماضية.

تخفيف عقوبة عمر كمال 50 ألف جنيه

كان كمال، حضر اليوم لمقر النقابة للتحقيق معه أمام لجنة من أعضاء مجلس النقابة، التي رأت تغريمه 100 ألف جنيه، لكنه قدم التماسا أوضح فيه أسباب عدم حضوره من قبل، فخففت اللجنة العقوبة لـ50 ألف جنيه.

كشفت نقابة المهن الموسيقية من خلال منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة سبب وقف الفنان عمر كمال، وهو ما أرجعته النقابة لـ«عدم التزامه بميثاق الموسيقيين»، الذي يلزم الفنانين بالحصول على تصريح قبل السفر، وإحياء حفلات في الخارج، إذ أحيا الفنان المصري حفلات في 5 دول أوروبية وعربية في الفترة الأخيرة، دون الحصول على إذن أو تصريح من النقابة، وفقا لتصريحات «هندي» لـ«الوطن».

«الموسيقيين» وضعت شروطا للغناء

ووضعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عددا من الاشتراطات على أعضائها، من بينها عدم الغناء خارج مصر إلا بعد إذن من النقابة.