مي عبدالحميد لقناة الحياة: الإسكان الأخضر صديق للبيئة ويتبع المعايير

قالت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّ الإسكان الأخضر صديق للبيئة، ويتبع المعايير، على مستوى الطاقة، كما يتم استخدام المونة البيضاء، ومواد البناء المستخدمة لا تكون ملوثة للبيئة.

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «نستخدم الطاقة الشمسية في هذه البيوت، وكل مجموعة عمارات، تشهد إعادة معالجة مياه الشرب، وتسمى المياه الرمادية، بحيث يعاد استخدامها في الري».