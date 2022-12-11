«الزراعة»: الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف بحوالي 79 مليون دولار الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل، بالتنسيق مع البنك المركزي، وأنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 79 مليون دولار.

وشمل الإفراج 83 ألف طن من الذرة بحوالي 30 مليون دولار وحوالي 67 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 47 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر 2022) 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة، 384 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 562 مليون دولار.

يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الثروة الداجنة.