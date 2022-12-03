 أسعار اللحوم اليوم السبت.. منافذ وزارة الزراعة توفرها أرخص من الأسواق

انخفضت أسعار اللحوم اليوم السبت الموافق 3/12/2022، لدى الجزارين والسوبر ماركت ومنافذ البيع، بعدما سادت حالة من الركود في بيع اللحوم، فيما أعرض الكثيرون عن شراء اللحوم من الجزارين، واتجهوا لشراء اللحوم السودانية من منافذ بيع وزارة الزراعة، ومنافذ أمان، وغيرها.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» أسعار اللحوم اليوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر كيلو اللحم الحي اليوم

وسجل أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم، بين 69 وحتى 79 جنيهًا في الذكور، وتراوحت بين 22 وحتى 55 جنيهًا للكيلو القائم في الماشية الإناث، وتراوحت أسعار رأس الماشية الواحدة بين 20 ألفًا وحتى 50 ألف جنيه بحسب النوع والوزن والسن، بينما سجل سعر كيلو اللحم الجاموسي بين 40 وحتى 60 جنيهًا، بحسب محمود إبراهيم الجزار، تاجر ماشية وصاحب محل جزارة بمحافظة الفيوم.

سعر كيلو اللحم البقري اليوم

وأوضح محمود الجزار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سعر كيلو اللحم البقري تراوح اليوم بين 140 وحتى 160 في القرى الريفية، بينما في المدن تتراوح بين 170 وحتى 180 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم 2022

وأوضح رامي الجعودي، جزار، أنّ أسعار اللحوم اليوم جاءت كالتالي:

سعر كيلو اللحم البتلو يتراوح بين 140 وحتى 190 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الماعز يتراوح بين 100 وحتى 110 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضأن سجل بين 150 وحتى 190 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم الكندوز يتراوح بين 120 وحتى 180 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجاموسي يسجل بين 130 وحتى 185 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح بين 130 وحتى 150 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البلدي يتراوح بين 140 وحتى 180 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

على جانب آخر، اتجه الكثيرون لشراء اللحوم المجمدة التي تنخفض أسعارها مقارنة باللحوم البلدي، حيث سجلت أسعار اللحوم المجمدة اليوم كالتالي:

سعر كيلو اللحم البرازيلي: يبلغ 120 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الهندي: يتراوح بين 110 إلى 120 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة المستوردة: يبلغ 110 جنيهًا.

أسعار اللحوم السوداني اليوم

وفيما يخص أسعار اللحوم السوداني اليوم، فضلًا عن الكندوز والبتلو في منافذ وزارة الزراعة بجميع المحافظات، فقد أعلن سعيد الدسوقي مدير قطاع التسويق بوزارة الزراعة، في بيان صحفي أنّها جاءت كالتالي:

سعر كيلو اللحم الكندوز: 135 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم السوداني: 135 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضأن: 125 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد: 90 جنيهًا.