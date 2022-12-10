سعر كرتونة البيض اليوم في المزارع ومنافذ وزارة الزراعة

يهتم الناس بالبحث عن أسعار البيض بشكل يومي، ومعرفة آخر ما وصل إليه في المحال التجارية ووزارة الزراعة وأسواق الجملة والتجزئة.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد، إن هناك استقرارا في سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت؛ إذ وصل داخل المزرعة إلى نحو 65 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض

ويصل سعر طبق وكرتونة البيض في محالات التجزئة بين 70 و75 جنيهًا للمستهلك، كما بلغ سعر طبق وكرتونة البيض التي تضم 30 بيضة، 67 جنيهًا في المزارع، بينما تصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

سعر البيض في منافذ وزارعة الزراعة

وتراوح سعر طبق البيض البلدي، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 85 و90 جنيها.

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر بمنافذ وزارة الزراعة، إلى 70 جنيهًا.

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض نحو 69 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ بالمحال التجارية

وفي سياق متصل، نعرض أبرز اسعار مشتقات الفراخ في المحال التجارية اليوم السبت، كما يلي:

تراوح سعر الأوراك بين 40 و49 جنيهًا.

تراوح سعر الأجنحة بين 30 و35 جنيهًا.

تراوح سعر الكبد والقوانص اليوم بين 40 و46 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 62 - 70 جنيهًا

تراوح سعر البانيه بين 95 و110 جنيهات.

تراوح سعر الشيش البانية بين 100 و120 جنيها.

تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.