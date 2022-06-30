تفاصيل الحصول على النفقة من بنك ناصر الاجتماعى.. الشروط والإجراءات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حجم المنصرف منذ نشأة صندوق تأمين الأسرة للمطلقات وأبناءهن والوالدين حتى الآن وصل إلى 5 مليارات و68 مليون جنيه بمتوسط 81 مليون جنيه شهريًا، مشيرة إلى أن اشتراكات صندوق تأمين الأسرة تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعي، وصلت إلى 21 مليون جنيه، طبقاً لبيانات العام المالي 2021-2022.

510 آلاف مستفيدة من النفقة

وأوضحت التضامن فى تقرير صادر عنها أن عدد الأحكام التي تم تنفيذها منذ نشأة صندوق تأمين الأسرة وصلت إلى 305 آلاف حكم لنحو 510 آلاف مستفيدة.

شروط الحصول على النفقة من بنك ناصر

وأكد بنك ناصر الاجتماعي أن شروط الحصول على خدمة النفقة من البنك تتمثل فيما يلي:

- تقدم المستفيدة صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

- تتقدم السيدة المستفيدة من خدمة النفقة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، وتقديم إعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.

- يتم تقديم شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه، وفي حال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم، ويشترط ألا يكون جرى تعديل الحكم الإبتدائي الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده .

- يشترط بنك ناصر تقديم صور ضوئية من شهادة ميلاد الأبناء.

- تقديم توكيل رسمى عام (قضايا) باسم رئيس مجلس الإدارة.

إعداد لائحة عمل جديدة تخص تنفيذ أحكام النفقة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إعداد لائحة عمل جديدة تخص تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات تحتوي على جميع الإجراءات القانونية والحسابية لأعمال النفقة بالبنك، و اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق.

ولفت بنك ناصر الاجتماعي إلى أنه بعد أن تتحصل المحكوم لصالحها على الأوراق المطلوبة، يمكنها التوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأقرب إليها وينتشر صندوق الأسرة بكافة المحافظات، كما يمكنها الصرف من طريق المحمول ومن أي من ماكينات الصرف الآلي للبنك.