بيزنس تربية الغزلان في الغربية.. كيلو اللحم بـ650 جنيها والقرن بـ3000

الغزلان من الحيوانات الموفرة وغير المكلفة في الطعام، فـ4 غزلان تتناول طعاما بمقدار ما تتناوله واحدة من الماعز، مع فرق سعر اللحم، والجلد، والقرون، وأيضا تتمتع بمناعة عالية، كل هذا كان حافزا لأحد مربي الغزلان بمحافظة الغربية، ليبدأ مشروعه بـ2 من الإناث وذكر واحد، ليصبح بعد 10 سنوات صاحب مزرعة كبيرة.

مشروع مربح

قال المهندس بهاء الدين مأمون، المقيم بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية الحاصل على بكالوريوس هندسة مدنية، لـ«الوطن» إن مشروع تربية الغزلان من المشروعات الناجحة والمربحة، حيث يصل سعر كيلو اللحم لـ 650 جنيها، وسعر الفرو 1500 جنيه، والقرون 1500 جنيه، وتصل إلى 3500 جنيه بالرأس، وحرص على إقامة مشروع تربية الغزلان، حتى أصبحت صاحب مزرعة كبيرة بعد 10 سنوات من بداية المشروع.

وأضاف بهاء الدين، أنه كان يهوى تربية الطيور والحيوانات منذ صغره، وبدأ المشروع بـ2 من الإناث وذكر واحد للتزاوج، «قمت على شرائهم من الخارج بمبلغ 20 ألف جنيه، وأصبحت صاحب مزرعة بعد 10 سنوات، بها العشرات من الغزلان، وبعد نجاح المشروع تركت العمل في مجال الهندسة، وقمت بالاهتمام بمشروع تربية الغزلان».

تتغذى على الأعلاف

وأشار بهاء الدين، إلى أن تربية الغزال غير مكلفة وتربيتها ليست مرهقة، إذ أنها تتمتع بمناعة عالية، وتتغذى الغزلان على نفس غذاء الماعز والخراف، حيث تأكل البرسيم والذرة والتبن والعيش، ويتم تقديم الخيار والجذر كنوع من الترفيه، وأن مقدار ما يتناوله 4 غزلان، بمقدار ما تتناولة واحدة من الماعز.

الأنثى للتزاوج والذكر للذبح

وأردف أن موسم التزاوج للغزلان يبدأ في شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وتضع مولدها في شهر مايو ويونيو، أي بعد فترة حمل تستمر لمدة 9 أشهر، ومن الممكن بيع المولد الصغير بعد 3 أشهر، وانتهاء مرحلة الفطام، حيث يصل سعر المولد الذكر البالغ 3 أشهر لـ 9 آلاف جنيه، والأنثى 14 ألف جنيه، بينما الأنثي البالغة أو المنتجة يصل سعرها إلى 25 ألف جنيه.

واختتم حديثه أن الغزلان يتم استيرادها من إسبانيا وبلجيكا، ويتم التعامل معها لكي تتأقلم على العيش داخل البيئة المحيطة، نظراً لأنها تأتي غير مستأنسة، ويصل عمر الغزلة إلى 30 عاما، ومن الممكن تربية الغزلان داخل إحدى غرف المنزل، لأنها لا تحتاج إلى مساحات كبيرة، مشيرا إلى أن بعد إتمام عملية التزواج، والولادة يتم ذبح الذكر، وبيعه والإبقاء على الإناث فقط.