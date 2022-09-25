الكتكوت بـ2500 جنيه ومكسبه يصل لـ4 أضعاف.. تعرف على أسرار تربية النعام

داخل مزرعة صغيرة على أطراف قرية مسجد وصيف، إحدى قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، الواقعة على ضفاف فرع نهر النيل «رشيد»، يقف المهندس وائل الجمال، وسط مزرعته يتفقد كتاكيت النعام، ويساعد عامل المزرعة، وإن كان تربية النعام شئ غير مألوف لدى البعض، لأن المعروف عن النعام أنه يعيش داخل بيئة صحراوية.

مشروع يحقق عائد ربح

يقول الجمال، لـ«الوطن» إن تربية النعام أصبح من أهم المشروعات، التي يتجه إليها بعض الشباب، بسبب ما تحققه من عائد ربح، حيث أنها تعطي قيمة إنتاجية كبيرة من اللحوم، بجانب بيع الريش والجلد والدهون الخاصة بها، فأسعارها مرتفعة، وتحقق مكاسب كبيرة، وأيضا لا تحتاج إلى مصاريف كثيرة، كل ما تحتاجه فقط هو كيف تبدأ هذا المشروع.

وأضاف أن سعر كتكوت النعام البالغ من العمر 15 يوما، يبلغ سعره 2500 جنيه، يتم إعطائها للمربي، وتعليمه كيفية تربية كتكوت النعام، وما هي البيئة الواجب توفرها، لهذه الأعمار من كتوكوت النعام، حتى يتمكن المربي، من التعامل بالشكل الصحيح، والحصول على أفضل إنتاجية.

وأشار إلى أن تربية النعام تتم على مرحلتين، الأولى مرحلة التربية، وفيها عمر الكتكوت يبدأ من يوم حتى 3 أشهر، ويحتاج أن يعيش في بيئة تتناسب مع عمره الصغير، بداية من تربة إسمنتية خشنة، ويتم تنظيفها بشكل دائم، بجانب درجة حرارة لا تقل عن 30 درجة مئوية، ومع زيادة عمر الكتكوت، يتم نقله إلى تربة رملية، وعمره شهر ونصف، ويفضل أن تكون مساحة كبيرة، على شكل مستطيل، لأن النعام يحب الجري، ويكون الطعام علف البادي، وهو مخصص للنعام في هذا العمر حتى 3 أشهر.

النظام الغذائي للنعام

وبالنسبة إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التسمين، وتبدأ من عمر ال 3 أشهر، وفي تلك المرحلة يحتاج النعام إلى بيئة ونظام غذائي مختلف عن المرحلة الأولى، ويفضل أن تكون أرض فضاء وليس سطح منزل، حتى يسهل التحكم فيها، وتتناول علف يسمى نامي، وحتى يبلغ عمر النعامة عام، فمن الممكن هنا أن يتم بيعها لحم، ويصل وزنها من 120 كيلوجرام، إلي 150 كيلوجرام، ويبلغ سعر كيلو لحوم النعام 300 جنيه، وتبلغ سعر النعامه قائم حوالي 13000 جنيه، وأكد أن الأنواع التي يتم تربيتها في مصر هي السلالة الأفريقية فقط، وتتميز هذه السلالة، باللحم الكثير، بجانب الريش.