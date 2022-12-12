أحمد كمالي يشكر وزيرة الثقافة: تدخلت لتيسير سبل علاجي على نفقة الدولة

توجه المؤرخ والكاتب أحمد كمالي الذي تفرغ على مدار سنوات لإصدار مجلة «أيام مصرية»، التاريخية المتخصصة في توثيق الأحداث التاريخية، بالشكر إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بعد تدخلها لعلاجه من مضاعفات مرض التصلب المتعدد والذي تعرض له مؤخرا.

«كمالي» تلقى رعاية على أعلى مستوى من الطاقم الطبي

وأضاف «كمالي» في تصريح لـ «الوطن»: بدأت تلقي العلاج في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان في الدويقة، مشيرا إلى أن مستوى الخدمة متميز في هذا المستشفى وهو فخر لوزارة الصحة، مؤكدا أنه تلقى رعاية على أعلى مستوى من الطاقم الطبي بالمستشفى، وهو الأمر الذي يدفعني للتوجه بالشكر إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التي تدخلت لتيسير سبل العلاج عن طريقة وزارة الصحة.

وكان الدكتور خالد منتصر قد أعلن في أكتوبر الماضى تفاصيل الحالة الصحية لـ «كمالي» وقع فريسة لمرض «الام إس» منذ فترة طويلة، وبرغم ذلك ظل يكتب ويصدر المجلة، ويصارع ويعافر، لكنه في الشهور الأخيرة، وبعد وصول المرض لمراحل متقدمة أصبح حبيس البيت، ليس لديه وظيفة ثابتة لأنه تفرغ لمشروع ذاكرة الوطن، لذلك ليس لديه تأمين صحي، والعلاج باهظ التكاليف.

وناشد وزير الصحة ووزيرة الثقافة بالتدخل لعلاج المرؤخ مشير إلى أنه «كل يوم يفقد أعصابا وحركة وأملاً، ويكتسب إحباطاً ودمعاً ويأساً»، لافتا إلى أن كمالي عاش راهباً في محارب التاريخ المصري، تفرغ لإصدار أهم مجلة وثائقية تحكي تاريخ مصر، بتفاصيل مدهشة، ومن زوايا رؤية مختلفة، وبقراءة صحفية متعمقة.

وزيرة الثقافة: واجب علينا متابعة حالة «كمالي» الصحية

وتابعت وزيرة الثقافة الحالة الصحية لـ«كمالي»، للوقوف على مستجدات سير العلاج وأبدت استعدادها لزيارته، قائلة إنه «واجب علينا متابعة الحالة الصحية للباحث صاحب التاريخ المشرف طوال سنوات عمله بمجلته أيام مصرية، التي روت تاريخ مصر، على مدار ما يزيد على ربع قرن».