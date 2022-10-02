خالد منتصر يوجه رسالة إلى وزير الصحة: انقذ أحمد كمالي من التصلب المتعدد

وجه الدكتور خالد منتصر رسالة إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، يناشده بالتدخل لإنقاذ أحمد كمالي، المؤرخ الذي تفرغ لاصدار أهم مجلة وثائقية تحكي تاريخ مصر، وهي مجلة «أيام مصرية»، المتخصصة في توثيق الأحداث التاريخية، الذي وقع فريسة لمرض «الام إس» منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن «كمالي» ليس لديه تأمين صحي والعلاج باهظ التكلفة.

وأضاف خالد منتصر عبر «فيسبوك»: «نداء إلى الرئيس وإلى وزير الصحة، أحمد كمالي هذا الشاب الذي عاش راهباً في محارب التاريخ المصري، الذي تفرغ لإصدار أهم مجلة وثائقية تحكي تاريخ مصر، بتفاصيل مدهشة، ومن زوايا رؤية مختلفة، وبقراءة صحفية متعمقة».

وأوضح: أحمد كمالي وقع فريسة لمرض «الام إس» منذ فترة طويلة، وبرغم ذلك ظل يكتب ويصدر المجلة، ويصارع ويعافر، لكنه في الشهور الأخيرة، وبعد وصول المرض لمراحل متقدمة أصبح حبيس البيت.

وأضاف منتصر أن «كمالي ليس لديه وظيفة ثابتة لأنه تفرغ لمشروع ذاكرة الوطن، لذلك ليس لديه تأمين صحي، والعلاج باهظ التكاليف، وأحمد كل يوم يفقد أعصابا وحركة وأملاً، ويكتسب إحباطاً ودمعاً ويأساً».

وقال «منتصر» إن أحمد كمالي الذي كان شبابه كله لخدمة قضية تبسيط التاريخ للناس وزرع الانتماء الوطني فيهم، لا يستطيع شراء حقن العلاج، ولا تكاليف جلسات العلاج الطبيعي، ولضيق ذات اليد، ولأنني أعرفه جيداً، وأعرف مدى اعتزازه بكرامته، لا يذهب لمستشفى، لأنه رفض أن يمد يده لأحد.

مجلة «أيام مصرية»

وتصدر مجلة «أيام مصرية» الثقافية منذ ما يزيد على ربع قرن، وهي من المجلات المعروفة في مجال التاريخ ويترأس تحريرها أحمد كمالي، ويشرف عليها فنيا الفنان الشكيلي الكبير حلمى التوني، ويشارك في تحريرها الباحث عمرو إبراهيم.

مرض «M. S»:

ومرض التصلب المتعدد هو مرض مناعي، يحدث بسبب خلل غير معروف السبب في الجهاز المناعي، حيث يتسبب في تآكل وضمور في غلاف خلايا الأعصاب الذي يؤدي بدوره إلى تلف في الخلايا العصبية في مخ المصاب.