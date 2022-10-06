وزيرة الثقافة تتواصل مع أحمد كمالي للوقوف على تطورات حالته الصحية

تواصلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مع الباحث أحمد كمالي صاحب «أيام مصرية»، المتخصصة في التأريخ للحياة المصرية، للوقوف على مستجدات حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية وإصابته بمرض التصلب المتعدد.

وزيرة الثقافة تطمئن على أحمد كمالي

وقال الباحث أحمد كمالي في تصريح لـ«الوطن»، تواصلت معي اليوم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، للاطمئنان على حالتي الصحية، وأبدت استعدادها لزيارتي لمتابعة المستجدات الخاصة في سير علاجي.

وعبر «كمالي»، عن سعادته باتصال الدكتورة نيفين الكيلاني، قائلا: إن مكالمة وزيرة الثقافة رفعت من روحي المعنوية بشكل كبير، إذ أبدت اهتمامها بتيسير كافة التفاصيل الخاصة بإجراءات العلاج.

وتابع: وبدأت وزارة الصحة منذ بضعة أيام، في متابعة حالتي للعلاج من التصلب المتعدد، وقامت لجنة بزيارتي في مركز الرعاية الذي أقيم به بحلوان، وإجراء مجموعة من الفحوصات، كما تم نقلي في يوم آخر عن طريق (الصحة) وتم عمل عدد آخر من الفحوصات، وذلك في إطار إجراءات العلاج على نفقة الدولة.

وقالت وزيرة الثقافة في تصريحات سابقة لـ «الوطن»: «واجب علينا متابعة الحالة الصحية للمؤرخ أحمد كمالي صاحب التاريخ المشرف طوال سنوات عمله بمجلة أيام مصرية، التي روت تاريخ مصر، على مدار ما يزيد على ربع قرن».

من هو أحمد كمالي؟

وكان الدكتور خالد منتصر، ناشد المسؤولين في وزارة الصحة بعلاج كمالي، الذي وقع فريسة لمرض التصلب المتعدد، منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن الباحث ليس لديه وظيفة ثابتة لأنه تفرغ لمشروع ذاكرة الوطن، وليس لديه تأمين صحي، والعلاج باهظ التكاليف.

وقال منتصر في منشور سابق عبر «فيسبوك» وجه أحمد كمالي جهوده كلها لخدمة قضية تبسيط التاريخ للناس وزرع الانتماء الوطني فيهم، من خلال مجلته «أيام مصرية»، منوها إلى أن الباحث تفرغ لإصدار أهم مجلة وثائقية تحكي تاريخ مصر، بتفاصيل مدهشة، ومن زوايا رؤية مختلفة، وبقراءة صحفية متعمقة.