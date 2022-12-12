محمود الورواري: الصين وروسيا تستطيعان إيجاد حل حتمي للأزمة الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي محمود الورواري، أن هناك حالة تقارب من وجهات النظر حال نجاح الدول العربية بتعزيز العلاقات مع روسيا والصين.

حل حتمي للأزمة الفلسطينية

وأوضح الورواري خلال حواره مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن الصين وروسيا بثقلهما دوليا تستطيعان إيجاد حل حتمي للأزمة الفلسطينية، وإقامة دولتين وفقا لحدود 67.

وأردف الورواري، أن نجاح قمة المناخ التي عقدت في مصر الأسابيع الماضية، وتوجهت أنظار دول العالم وإعادة النظر لها بصورة أكثر جدية نحو منطقة الشرق الأوسط.

تنظيم الفعاليات العالمية

ولفت إلى أن تنظيم قطر لكأس العالم رسالة قوية أن الدولة التي كانت تهمشها الدول القوية قادرة على صناعة الحدث، وتنظيم أهم الفعاليات على مستوى العالم بشكل مثالي.