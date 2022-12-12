إنقاذ 4 أطفال من الغرق في بحيرة جليدية ببريطانيا.. حالتهم خطرة

أشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى نقل 4 أطفال إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إنقاذهم من بحيرة جليدية بالقرب من «برمنجهام».

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن من المعتقد أن الأطفال سقطوا في الماء بعد اللعب على الجليد في حديقة «بابس ميل»، مشيرة إلى نقلهم إلى مستشفيين في «برمنجهام».

حالتهم خطرة

وفي وقت سابق، أوضحت خدمة الإسعاف في «ويست ميدلاندز»، إن الأطفال كانوا في حالة سكتة قلبية عندما تم إنقاذهم، فيما أشار رئيس مكافحة الحرائق في ويست ميدلاندز، ريتشارد ستانتون، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد، إلى أن أطقم الإطفاء أبلغت لدى وصولها أن نحو 6 أشخاص كانوا في البحيرة.

وقالت قناة «آي تي في» البريطانية، إن أحد ضباط الشرطة عانى من انخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم.

وكانت «جزيرة جيرزي» البريطانية، شهدت في وقت سابق، حادث انفجار بمبنى سكني، مكون من 3 طوابق في بلدة «سانت هيلير»،أمس الأول السبت، فيما أعلنت «شرطة الجزيرة»، عبر «تويتر»، عن ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار إلى 5 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأمس الأول السبت، شهدت «جزيرة جيرسي» البريطانية، انفجارفي مبنى سكني، فيما أشارت الشرطة في قوت سابق، إلى إبلاغ السكان عن رائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار.