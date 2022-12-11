مصرع 3 أشخاص في انفجار بمبنى سكني بـ«جيرزي» البريطانية

أسفر انفجار بمبنى سكني بجزيرة «جيرزي» البريطانية الواقعة قبالة السواحل الشمالية الفرنسية عن مصرع 3 أشخاص، فيما تمكنت السلطات من إخماد حريق ناتج عن الانفجار.

جزيرة «جيرسي» يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

الشرطة تحذر من احتمال وقوع المزيد من القتلى

وحذرت الشرطة البريطانية، من احتمال وقوع المزيد من القتلى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وامتنعت الشرطة عن التكهن بالسبب لكن السكان، أشاروا إلى رائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار.

ولم تصنف الشلطات البريطانية، الانفجار على أنه حادث إرهابي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكشف كبير ضباط الشرطة في جيرزي، روبن سميث، في مؤتمر صحفي، عن انهيار المبنى المكون من 3 طوابق وتعرض مبنى مجاور. لأضرار، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشارت الشرطة البريطانية، إلى أن موقع الانفجار غير آمن، فيما وصف سميث، المشهد بالمدمر، مؤكدا إجلاء ما بين 20 و30 شخصا على إثر استدعاء فرق الإطفاء إلى المنطقة بعد إبلاغ السكان عن انتشار رائحة غاز.

حوالي 12 شخصا في عداد المفقودين

وقالت الشرطة في بيان، إن أجهزة الطوارئ ستواصل البحث عن ناجين، فيما أوضح روبن سميث، أن حوالي 12 شخصًا في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

بدورها، أعلنت رئيسة وزراء جزيرة «جيرزي» كريستينا مور، في مؤتمر صحفي ظهر أمس السبت، إنها مأساة لا يمكن تصورها، مضيفة: «سنبذل قصارى جهدنا لضمان رعاية الجميع بشكل صحيح».

من جانبه، قال وزير العدل، نائب رئيس الوزراء دومينيك راب، عبر «تويتر»، عن حزنه للغاية من الحادث.