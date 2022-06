4 إصابات وتدمير منزل في انفجار بمدينة برمنجهام بإنجلترا «صور»

تعرضت مدينة «برمنجهام» الواقعة في «ويست ميدلاندز»، الواقعة في غربي انجلترا إلى انفجار كبير، فيما أشارت وسائل إعلام إلى تدمير منزل واحد على الأقل فيما لحقت أضرار جسيمة بـ3 منازل على الأقل.

وأصيب 4 أشخاص جرء الانفجار بينهم حالة بجروح خطيرة، وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وأضرارا وأنقاض منزل، فيما ركض سكان، إلى المنازل المدمرة في محاولة لإجلاء من بداخلها.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن خدمات الطوارئ وشركات المرافق، تتعامل مع الحادث الذي وقع في طريق «دولويتش» في كينجستينج.

وقالت شرطة «ويست ميدلاندز» إن هناك تقارير عن وقوع إصابات لكن عدد وشدة إصابات الأشخاص غير معروفين حاليا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، وصفت خدمة الإسعاف في «ويست ميدلاندز»، الانفجار بـ الكبير، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من أفرادها يتعامل مع الحادث، وطلبت من المواطنين الابتعاد عن المنطقة.

House destroyed and cars damaged after an explosion in Birmingham



Police say there are reports of casualties but "the number and severity of their injuries are unknown at this time.'pic.twitter.com/XP3YnXLNE3