تفاصيل ضبط «بلوجر» وزوجها وشقيقته بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على بلوجر شهيرة وزوجها وشقيقته لاتهامهم بالنصب على 16 مواطنًا.

ترجع التفاصيل عندما تبلغ لمديرية أمن القاهرة من 16 مواطن باتهام «بلوجر أزياء»، وزوجها له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصّل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات «السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية»؛ بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام «البلوجر» المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

المتهمون استولوا على أكثر من مليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح، إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.