الحالة المرورية لشوارع وميادين القاهرة اليوم.. «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف، الحالة المرورية، اليوم، حيث تظهر بعض الكثافات على طريق الأوتوستراد، في اتجاه مدينة 15 مايو بسبب زيادة عدد سيارات النقل الثقيل، إلى جانب كثافات مرورية باتجاه شارع عباس العقاد وظهرت كثافات أعلى دائري المرج باتجاه نفق السلام.

كثافات بسيطة غير مؤثرة على الحركة

وأشار التقرير إلى سيولة مرورية أعلى كوبري أكتوبر باتجاه رمسيس وغمرة، وكثافات بسيطة في اتجاه العباسية، وفي شارع صلاح سالم، ظهرت سيولة مرورية كبيرة، مقابل سيولة مرورية نسبية في اتجاه نفق الملك الصالح.

كوبري الروضة يشهد بعض الكثافات

وأشارت الإعلامية دينا شرف، إلى أنّ كوبري الروضة يشهد بعض الكثافات، أما طريق بن زايد الجنوبي فإنه مغلق، ما استلزم إجراء بعض التعديلات لتيسير الحركة المرورية، كما عينت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة الخدمات المرورية تزامنا مع أعمال تطوير طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي، وهو ما يستلزم غلقا كليا لشارع الصيانة المتفرع من الأوتوستراد الذي تظهر به كثافات مرورية للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم.