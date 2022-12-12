الكشف على 2069 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول، بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2069 متردداً، وخضع 90 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ225 حالة، وأشعة لـ39 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، خاصة فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 1178 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شنح»، إلى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ18 مريضاً، والتحويل على أقرب مستشفى لـ60 مريضاً لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.