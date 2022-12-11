تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، أعمال الرصف الجارية في شارع الـ47، والمتجه للموقف العمومي، وأعمال الرصف التي تشهدها الطرق الداخلية في العديد من الأحياء، إضافة للأعمال الجارية، في إنشاء ميادين «سيدي طلحة، وسعد زغلول، والـ47، والإنشاء والتعمير».

جاء ذلك، بحضور العميد سامح العزب مدير إدارة المرور، وأيمن خلف رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يطلق حملة «الرصيف من حق المواطن»

وفي إطار حرص المحافظة على حق المواطنين بالاستفادة من الأرصفة والمرور عليها دون عائق، خاصة في الشوارع الرئيسة العامة، وتسهيلاً على المواطنين، أطلق محافظ كفر الشيخ حملة «الرصيف من حق المواطن»، لمنع التعدي على الأرصفة والشوارع، واستجابة للشكاوى التي وردت من العديد من المواطنين.

المحافظ يوجه بتركيب شباك على حاويات القمامة

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بتركيب «شباك» على حاويات القمامة، لضمان عدم سقوط القمامة منها، كما كلف بزراعة الأشجار في الجزر بين بالشوارع، مع ضرورة تقنين وضع الإعلانات، مشدداً على متابعة أعمال النظافة، وإنشاء محور للربط بين مزلقان الإنشاء والتعمير ورافد الطريق الدولي.