أستاذ قانون دولي: حماية المهاجرين أهم قوانين الاتحاد الأوروبي

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنّ حماية المهاجرين مسألة دستورية بحسب القانون، بل تعد من أهم القوانين العامة داخل دول الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لأي برلمان أوروبي الخروج عن ذلك الإطار، خاصة أنَّ المناخ الدستوري في أوروبا يعطي أملًا للمهاجرين أن يعيشوا في وضع آمن، وبالتالي ليست الصورة قاتمة في مسألة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

هناك تمييزًا في المعاملة بين دول أوروبا في معاملة المهاجرين غير الشرعيين

وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ هناك تمييزًا في المعاملة بين دول أوروبا في معاملة المهاجرين غير الشرعيين ولكن المحاكم الأوروبية المستقلة عن السلطات السياسية تردع الحكومات وتقول كلمة الحق وتنصف القانون.

تاريخ الإنسانية هو تاريخ الهجرة

وتابع أستاذ القانون الدولي، أنَّ المجال الأوروبي هو مجال قانون ويعمل على احترام حقوق الإنسان، ولا يوجد اختراق للمبادئ التي تنظم عملية الهجرة إلى أوروبا، مؤكّدًا أنَّ تاريخ الإنسانية هو تاريخ الهجرة التي تعتبر ثروة أساسية للعالم، وعملت على مساعدة اقتصادات كثيرة في العالم.

لدينا قوانين جيدة جدا في مجال مكافحة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية

وكانت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قد أكّدت أنَّه توجد لدينا قوانين جيدة جدا في مجال مكافحة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، إلى جانب استراتيجيات ودراسات أيضًا، وبالنسبة للحقوق المدنية والسياسية، فإن مصر بها 104 ملايين إنسان، واحترام حقوق الإنسان شيء معروف في مصر، ولا يجب أن نركز على حالة واحدة.