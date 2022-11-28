نائلة جبر لـ«قصواء الخلالي»: لدينا قامات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بمصر

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن مصر تكافح الإتجار في البشر، وهذا الأمر يعتبر من أهم حقوق الإنسان، موضحةً: «بنشتغل زي ما بيقول الكتاب في ملف تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية».

احترام حقوق الإنسان شيء معروف في مصر

وأضافت جبر، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «لدينا قوانين جيدة جدا في مجال مكافحة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، لدينا استراتيجيات ودراسات أيضا، وبالنسبة للحقوق المدنية والسياسية، فإن مصر بها 104 ملايين إنسان، واحترام حقوق الإنسان شيء معروف في مصر، ولا يجب أن نركز على حالة واحدة».

وتابعت: «أعمل منذ شبابي في مجال حقوق الإنسان وأنشئت إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وعانينا من كل هذه الانتقادات، لكن هذا الأمر لن يجعلنا نفقد الأمل، سنستمر في هذا المجال بجدية، وهو ما تعلمته من أستاذي بطرس غالي، وتعلمت من محمد فايق أيضا، لدينا قامات في حقوق الإنسان، وسنستمر في عملنا من أجل المواطن المصري، لا بحثا عن إرضاء أطراف أخرى».

لا يوجد ما يمنع من الهجرة الشرعية القانونية المبنية

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن الهجرة الشرعية حق من حقوق الإنسان، ولكن هناك فارق بينها والهجرة غير الشرعية، موضحةً: «لسنا ضد الهجرة النظامية الشرعية الموثقة المبنية على قواعد وأسس».

ولفتت إلى أن الهجرة الشرعية يجب أن تشتمل على فيزا، وأن تكون الإقامة محددة بها ألا نكسر المدة، كما تطرقت إلى مفهوم الإتجار البشر، مشيرةً إلى أنه عبارة عن استغلال طرف قوي لطرف ضعيف، بصرف النظر عن صورة هذا الاستغلال.

وأفادت بأن المهاجر غير الشرعي يكون في حالة من الضعف ويمكن استغلاله بكل الصور، مثل دفعه إلى الإتجار في المخدرات والأعمال المنافية للآداب والقيم، كما يمكن أن يتم دفعه إلى تنفيذ أعمال إرهابية.