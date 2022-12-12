افتتاح قرية «الفارسية» في إسنا بعد إعادة إعمارها ضمن «حياة كريمة» غدا

يحتفل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، غدا الثلاثاء، ومن خلال مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، بافتتاح قرية الفارسية بمركز إسنا في الأقصر، بعد إعادة إعمارها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وأكد عضو التحالف مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، وسفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن أعمال إعادة إعمار قرية الفارسية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية التعاون الوثيق بين كل الأطراف، من جهاز تنفيذي للدولة ومجتمع مدني ومؤسسات اقتصادية من خلال مسؤوليتها المجتمعية، بهدف خلق حياة كريمة لكل مواطن في الريف المصري.

إعادة إعمار 30 منزلا

وأشار «زمزم»، إلى أن أعمال إعادة إعمار وتنمية قرية الفارسية بمحافظة الاقصر، شملت إعادة إعمار 30 منزل متهالكا من منازل القرية، وإعادة الإعمار بالهدم الكامل للمنزل القديم، وبناء الجدران والسقف بالخرسانة، وعمل المحارة والأبواب والشبابيك والمحارة والدهانات والحمام والمطبخ وعمل وصلات مياه وسباكة وكهرباء ثم فرش المنازل بأثاث كامل.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

وأوضح «زمزم»، أنه في مجال التمكين الاقتصادي تم دعم 30 من عوائل الأسر الأكثر احتياجا والقادرين على العمل ممن يجيدون حرفة الصيد بالقرية بتزويدهم بـ30 مركب صيد حديثة، وفي مجال الدعم الاجتماعي تم تسليم عدد من الفتيات العرائس بالقرية من غير القادرات اجهزة كهربائية لدعمهن في إتمام زفافهن.

في الشق الطبي، تم تنظيم قوافل طبية متكاملة وتقديم خدمات الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية واجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما، وفي الشق الاجتماعي سيتم افتتاح مركز لتحفيظ القران الكريم داخل القرية، بحسب «زمزم».