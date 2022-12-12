العالم في انتظار افتتاح المتحف الكبير بعد تشغيله تجريبيا: يضم 100 ألف قطعة أثرية

تحفة معمارية وصرح تاريخي يقف على بعد أمتار من أهرامات الجيزة، المتحف المصري الكبير الذي أنشئ بواجهة تشكلت على هيئة مثلثات متراصة رمزًا إلى الأهرام وبتصميم فريد ومبتكر وارتباط وثيق بحضارتنا العريقة ورموزها الأبدية لجذب أكثر من 5 ملايين سائح سنويا في مدخل المتحف.

خطة العرض المتحفي

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ودينا شرف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «العالم ينتظر افتتاح المتحف الكبير بعد التشغيل التجريبي»، وخلال الزيارة لتمثال رمسيس تنطلق خطة العرض المتحفي بالتعرف على أسرار الحضارة المصرية من قاعة العرض الرئيسية التي تغطي مساحة 22 ألف متر والدرج العظيم وقاعة الملك توت عنخ آمون وغيرها من المواقع الأثرية.

مهرة الترميم يعيدون الكنوز الأثرية لسابق عهدها

الكنوز الأثرية للمتحف أصبحت محط أنظار العالم أجمع، ولكن قبل أن تظهر للزوار يتمّ إعادتها كما كانت في عهد المصريين القدماء مجموعة من مهرة الترميم، هم أطباء الحضارة وحفظة التاريخ، إذ تنتظر مصر وينتظر العالم معها افتتاح المتحف المصري الكبير، صرح عملاق يضم نحو 100 ألف قطعة أثرية، ليكون واحدًا من أبرز المنشآت الثقافية والعلمية حول العالم.