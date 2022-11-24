أستاذ آثار بجامعة القاهرة: العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون المتحف المصري الكبير متناغمًا مع كل ما يحيط به في البيئة، وأن يتبع معايير التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وستكون كل المؤسسات الكبرى في العالم بالمعايير نفسها، وأن يكون مؤسسةً جاذبة للسياحة.

المتحف المصري أوشك على الانتهاء

وأضاف بدران، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC، أنّ المتحف المصري الكبير أوشك على انتهاء الأعمال، حيث بلغت نسبة التنفيذ 99.8%، والعالم كله ينتظر افتتاحه، موضحًا: «في الفترات السابقة، شهدنا جميعا نقل الآثار من مخازن تابعة لوزارة السياحة والآثار والمتاحف الكبرى، إضافة إلى تجميع الآثار وعمل ترميم وصيانة لها».

المتحف المصري الكبير لن يكون تقليديا

وتابع أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، بأنّ العالم كله ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير، ولن يكون تقليديًا، إذ إنّ شركة كبرى متخصصة في الافتتاحات الثقافية في العالم ستكون مشرفة على مراسم الافتتاح، وسيتم طرح التذاكر بأسعار مميزة، وسيتم عرض أوبرا توت عنخ آمون، إذ إنّ من المهم إظهار القطع الأثرية الخاصة بمجموعة توت عنخ آمون.