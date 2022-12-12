تطعيم مليون طفل ضد الشلل خلال 24 ساعة في الشرقية

انتشرت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، منذ صباح يوم الأحد، في جميع أنحاء المحافظة، وذلك لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات، كما انتشرت الفرق الإشرافية العامة واللصيقة بجميع الإدارات الصحية لمتابعة أعمال التطعيم بالحملة، والتأكد من جاهزية الفرق وتطبيق الإجراءات الوقائية، ووضع العلامات الإرشادية، واستيفاء البيانات، وتدوينها بدقة، ومتابعة تنفيذ خطة العمل للفرق المتحركة بصورة جيدة.

تطعيم مليون طفل في اليوم الأول

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن الحملة نجحت في تطعيم 1,050,989 طفل في اليوم الأول، بنسبة تغطية 82%، بينما تستهدف تطعيم مليون و279 ألفا و338 طفلا بالمحافظة، من المصريين وغير المصريين، وذلك بطعم سابين الفموي النمط - 2، من خلال 3537 فرقة مدربة، منها 2494 فرقة بالريف، و1043 فرقة بالحضر، تم تقسيمها إلى 3004 فرق متحركة تجوب المنازل والحضانات، و533 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

استمرار حملة التطعيم حتى يوم الأربعاء

وأضاف وكيل الوزارة، أن العمل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث تعمل الفرق يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءا، وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، ويتم التطعيم من شقة إلى شقة.

وأشار إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، مؤكداً أن التطعيم آمن وبالمجان.