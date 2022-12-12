«الصحة» تسجل ثاني إصابة بجدري القرود في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل إصابة جديدة بجدري القرود، كانت مخالطة للحالة التي جرى الإعلان عن كشفها في 8 ديسمبر الحالي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان عنها اليوم، أنّ المصاب بـ جدري القرود يبلغ من العمر 34 عاما، اختلط بشخص مقيم في إحدى الدول الأوروبية، أثناء زيارته لمصر، وجار علاج المريض بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

خطط التقصي الوبائي

ويأتي اكتشاف الحالة ضمن الإجراءات المتخذة في خطط التقصي الوبائي ومتابعة المخالطين اللصيقين للحالات الإيجابية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان للاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة، وتفعيل نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي أمراض معدية.