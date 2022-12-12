متحدث «الصحة» لـ يوسف الحسيني: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 16 مليونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التطعيم هو من أهم الوسائل الوقائية ضد الإصابة بالأمراض.

يمكن تمثيل التطعيم بالمناورات الحربية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الجسم من خلال التطعيم يجري استعدادات لكي يكون دائما متأهبًا لمحاولات غزو هذا الجسم من خلال الفيروسات.

وتابع: «الإنسان ضعيف المناعة يكون عُرضة للإصابة بأشكال متعددة من الفيروسات، فالتطعيم ضد الإنفلونزا أو شلل الأطفال أو الحصبة كل ذلك يؤمِّن جبهات ضد أنواع معينة من الفيروسات، فعندما تكون كل الجبهات مفتوحة تختلف عما يكون هناك جبهة واحدة مفتوحة للكوفيد».

التطعيم ضد شلل الأطفال مجاني

وواصل: «الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف لما يقرب من 16 مليون طفل في مصر سواء كانوا من المصريين أو المقيمين على الأراضي المصرية مجانا وتتحمل الدولة المصرية تكلفتها».