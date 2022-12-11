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متحدث «الصحة» لـ قصواء الخلالي: استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى 14 ديسمبر

كتب:

محمد عزالدين
09:42 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية في 2006 أعلنت مصر خالية من الإصابة بأي حالة من حالات شلل الأطفال، ولكي يجري المحافظة على هذا السجل الخالي من المرض، تطلق وزارة الصحة حملات إما قومية وتحدث سنويا أو حملات في محافظات محدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم لـ 5 سنوات.

مواعيد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أطلق اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وتستمر حتى 14 ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن هذه الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم لـ 5 سنوات؛ سواء المصريين أو المقيمين على الأراضي المصرية، وأماكن التطعيم إما من خلال وحدات طب الأسرة أو مكاتب الصحة أو الوحدات الصحية أو المراكز الطبية التي تعمل من 9 صباحا وحتى 5 مساء.

90 ألف مقر لحملات التطعيم 

وتابع: «يوجد ما يقرب من 90 ألف من الفرق الطبية تقوم بهذه الحملات في محطات القطارات أو الميادين أو الأندية أو الأسواق أو مواقف السيارات أو الحدائق العامة».

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