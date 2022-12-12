عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» في حماية الشرطة الإسرائيلية

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، اليوم الاثنين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسًا تلموديه، بينما فرضت الشرطة الإسرائيلية المتمركزة على أبواب الأقصى قيودا على دخول المصلين.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للاحتشاد في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، لمواجهة استعدادات المستوطنين لتكثيف عمليات اقتحام «الأقصى»، خلال فترة عيد الأنوار اليهودي المقرر أن يبدأ في 18 ديسمبر الجاري.