عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، اليوم، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

المصلون أدوا صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق جباليا

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، خلال بيان صحفي اليوم، أن عدد المصلين بلغ نحو 60 ألفًا من القدس، ومن داخل الخط الأخضر والضفة الغربية، وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع مساء أمس الخميس في مبنى سكني بمخيم «جباليا» شمال قطاع غزة.

قوات الاحتلال تنتشر في شوارع المدينة

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله، بينما سمحت لعشرات المستوطنين بأداء طقوس تلمودية عنصرية قرب باب «الأسباط» في البلدة القديمة، تحت حمايتها.

وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لدعواتٍ مقدسية للمشاركة الواسعة في أداء صلاتيْ الفجر والجمعة في المسجد الأقصى وشدّ الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه، دفاعًا عنه في وجه مخططات الاحتلال التهويدية.