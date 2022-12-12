الصحة العالمية: «100 مليون صحة» تجربة رائدة في مواجهة فيروس «سي»

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المبادرة المصرية 100 مليون صحة، حولت مصر، من الدول الأعلى في نسبة الإصابة بفيروس سي، إلى دولة بها نسب ضئيلة لا تُذكر منه، وتلك تجربة رائدة تؤكد على الاستثمار الأمثل في الموارد، مؤكدة ما قاله الدكتور أحمد المنذري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط الخاص، بأن «المبادرات الصحية المصرية لها تجارب نابعة وناجحة».

وأوضحت إن قرار اعتماد يوم 12 ديسمبر، كاحتفالية سنوية لتحقيق الصحة الشاملة، صدر منذ 3 سنوات، متابعة بأن الصحة في قلب التنمية والاقتصاد، مشيرة إلى أن أهم الرسائل الاحتفالية تتمثل في «أن الصحة حق، والرعاية الصحية حق للجميع، من دون تميز، سواء من الناحية الدينية، أو العقائد، أو المنطقة الجغرافية، أو لاجئ أو مهاجر».

مفهوم الصحة الشاملة

أضافت «نعيمة »، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامية منة فاروق على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاحتفالية اليوم، تُذكر العالم بوجود تجارب كثيرة تعلمناها، خاصة بعد جائحة كورونا، ولا بد من النظر إلى مبدأ الصحة وليس المرض، من أجل نماء الإنسان.

مصر تحتضن احتفالية بحضور خبراء الصحة بالعالم

أشارت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن هناك احتفالية كبيرة على مستوى العالم تحتضنها مصر، بحضور خبراء العالم، وأكثر من 100 شخص متواجد بالقاهرة، لمناقشة تنفيذ التغطية الصحية الشاملة بالدول، موضحة أن مفهوم الصحة الشاملة، يشير لتعزيز الصحة واهتمام الإنسان بها، لأن الوقاية خير من العلاج.