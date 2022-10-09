«عبد الغفار» يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي، الذي وصل مصر في زيارة تستغرق عدة أيام لحضور فعاليات انعقاد اللجنة الإقليمية الـ 69 لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

الصحة قول وعمل

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات انعقاد الدورة غدا الإثنين تحت شعار «الصحة قول وعمل»، بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من وزراء الصحة لدول الإقليم وممثلي المنظمات العالمية والإقليمية والوطنية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين.

ورحب الوزير بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مثمنا الدور الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية بمصر؛ لتعزيز النظام الصحي بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين.

كان في استقبال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.