وزير النقل السوداني يشكر مصر على مؤتمر الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

وجّه وزير النقل السوداني، هشام أبوزيد، التحية للقيادة السياسية في مصر، على تنظيم فعاليات الاجتماع الوزاري الاقتصادي الأول، لإعداد الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

وشدد وزير النقل السوداني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، على أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، لتعزيز دور دول حوض النيل في القارة الأفريقية، خاصة الدول الشقيقة وبينها مصر.

وأشاد أبوزيد، بدور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لإنجاح فعاليات المؤتمر، وتأكيده أنّ مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED، سيكون العمود الفقري لمشروعات النقل الإقليمية المستقبلية بالتكامل مع الطرق السريعة.