سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق المحلية والعالمية

أعلنت محال الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 بدون مصنعية، صباح اليوم، وسط استقرارا ملحوظ في سعر البيع والشراء، حيث سجل اليوم نحو 1650 جنيها للبيع ويمكن شرائه بسعر 1690 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وفي أسواق المال انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليستقر عند 1244 جنيها بما يعادل 50.40 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم

- سجل الذهب عيار 24 نحو 1,886 جنيها للبيع و1,931 جنيها للشراء.

- سجل الذهب عيار 22 نحو 1,729 جنيها للبيع و1,770 جنيها للشراء.

- سجل الذهب عيار 18 نحو 1,414 جنيها للبيع، و1,449 جنيها للشراء.

- سجل الذهب عيار 14 نحو 1,100 جنيها للبيع و1,127 جنيها للشراء.

- سجل الذهب عيار 12 نحو 943 جنيها للبيع، 966 جنيها للشراء.

- سجلت الاونصة نحو 58,646 جنيها للبيع و60,067 جنيها للشراء.

- سجل الجنيه الذهب 13,200جنيها للبيع و13,520جنيها للشراء.

- سجل الكيلو الذهب 1,885,714 جنيها للبيع، و1,931,429جنيها للشراء.

الذهب في أسواق المال

- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,421 جنيها بما يعادل 57.59 دولار.

- سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,303 جنيها بما يعادل 52.80 دولار.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,066 جنيها بما يعادل 43.20 دولار.

- سعر الذهب عيار 14 اليوم 829.17 جنيها بما يعادل 33.60 دولار.

- سعر الذهب عيار 12 اليوم 710.71 جنيها بما يعادل 28.80 دولار.

- سعر الذهب عيار 9 اليوم 533.04 جنيه بما يعادل 21.60 دولار.

- سعر أوقية الذهب 44,206 جنيهات بما يعادل 1,791 دولار.

- سعر الجنيه الذهب 9,950 جنيها بما يعادل 403.17 دولار.

- سعر كيلو الذهب 1,421,430 جنيها بما يعادل 57,595 دولار.