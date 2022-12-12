بشرى للمقبلين على الزواج.. الذهب يسجل انخفاضا كبيرا: «الحق اشتري»

يواصل سعر جرام الذهب، التراجع، في محلات الصاغة على مدار الأسبوع، فبعد أن وصل لمستويات قياسية وتجاوز حاجز الـ 2000 جنيه لعيار 24 عاد وانخفض ليصل أمس الأحد لـ1931 جنيها، إضافة لباقي الأعيرة من المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 1440 جنيها خلال الأسبوع الجاري، إذ كان يسجل يوم الثلاثاء الماضي نحو 14,640 جنيه بينما أمس الأحد سجل بـ13,520 جنيه.

عيار 21 انخفض 150 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخافضا هو الآخر بنحو 150 جنيها حيث كان يسجل يوم الثلاثاء الماضي نحو 1840 جنيهًا دون المصنعية والدمغة، بينما سجل أمس 1690 جنيها.

كما انخفض سعر الجرام عيار 18 بنحو 112 جنيها حيث سجل الثلاثاء الماضي نحو 1,569 جنيها، بينما سجل أمس 1457 جنيها.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 14 انخفاضا بنحو 93 جنيها حيث سجل الثلاثاء نحو 1,220 جنيه مقابل بـ1127 جنيها أمس.

هبوط ملحوظ لعيار 24

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 219 جنيها حيث تجاوز سعره حاجز الألفين جنيه الثلاثاء الماضي، حيث سجل نحو 2,091 جنيه رسميًا دون مصنعية، ويصل 2150 جنيها بالمصنعية في بعض المحال، إلا أنه انخفض أمس ليسجل 1931 جنيها.