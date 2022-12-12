تراجع الذهب عالميا أمام الدولار قبل أيام من رفع سعر الفائدة الأمريكية

انخفض الذهب إلى ما دون 1790 دولارًا للأوقية اليوم، حيث ارتفع الدولار على خلفية تقرير أسعار المنتجين الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، بينما يستعد المستثمرون لبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة نهاية هذا الأسبوع.

رفع سعر الفائدة

سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدا، هو آخر البيانات الرئيسية قبل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قرار سياسته الأربعاء المقبل، ويتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع،رغم أنّ الذروة المحتملة للمعدلات تظل غير مؤكدة إلى حد كبير، حيث تظل الضغوط التضخمية مرتفعة.

من المقرر أن تتخذ البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري، قرارًا بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع أيضًا.

توقعات الذهب 2023

وتاريخيا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أوقية في أغسطس 2020، ويتوقع تداول الذهب عند 1818.60 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1884.92 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب في مصر

ومحليا، سجل الذهب في محلات الصاغة اليوم استقرارا نسبيا، وبيع عيار 24 بـ1,931 جنيه، وعيار 21 بـ1,690 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 18 اليوم 1,449 جنيه، وبيع الجنيه الذهب بـ13,520 جنيه.