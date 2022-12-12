باحثة بمركز الفكر لقناة القاهرة الإخبارية: هدى شعراوي أيقونة المرأة في مصر

قالت الدكتورة عزة هاشم، خبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنّ هدى شعراوي أيقونة للنساء، ولدت ونشأت وسط أسرة ثرية، وفكرت في وضعها متفحصة الثغرات والنواحي التي كانت تُعاني منها المرأة الفقيرة وليست الثرية فقط في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن مزج هدى شعراوي بين حركة تحرر المرأة وتحرر الوطن وجعلهما وجهان لعملة واحدة من أهم الأمور التي تُحسب لها.

حياة هدى شعراوي شكلت رؤيتها حول وضع المرأة

وأضافت «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليلاس كفوزي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تجربة حياة هدى شعراوي ونشأتها شكلا إسهامها ورؤيتها ونظرتها لوضع المرأة في مصر، مشيرة إلى أنها كانت من رواد الحركة النسوية على مستوى العالم وليس مصر والوطن العربي فقط.

هدى شعراوي كانت سابقة لعصرها

وتابعت، أنه بالنظر إلى متطلبات هدى شعراوي الخاصة بالمرأة بعد سنة 1919 سنجدها سابقة لعصرها، مشيرة إلى أحد طلباتها في ذلك الوقت التي كانت تختص برفع سن الزواج للفتاة إلى 16 عاما أما الولد إلى 18 عاما، موضحة أنه وفقًا لمذاكرات هدى شعراوي فإنها تزوجت بعمر 12 عاما وذلك كان أحد أسباب معاناتها في الحياة.

وأشارت خبيرة المركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن وجود قيد على طلاق الرجل للمرأة من طرف واحد، كان من بين الطلبات التي ألحت هدى عليها كثيرًا ومازالنا نحن حتى الآن نُطالب به ومازال الرئيس عبدالفتاح السيسي ينادي به، ويأتي ذلك بالإضافة إلى طلبها بالمساواة في التعليم.