وكيل «الشيوخ»: صندوق مصر الرقمية يحسّن أداء المؤسسات الحكومية

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنّ مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، يحسّن أداء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي تخدم المواطنين، فضلا عن سرعة وكفاءة إيقاع التنمية، كاشفة عن أنّ الصندوق من شأنه تحقيق الشفافية في المعاملات، وإلغاء الوسطاء، ومواجهة محاولات الفساد، بما يعزز قدرات الجهاز الإداري للدولة ويؤكد مصداقيته.

صندوق مصر الرقمية

وعدّدت وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، أهداف صندوق مصر الرقمية، موضحة أنّه يعمل على تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع الجهات المختلفة، سواء المواطن طالب الخدمة، أو المستثمر، وغيرهم، ما يحقق رضاء الجميع عن الخدمة.

أهداف الصندوق

وأضافت فيبي، متحدّثة عن مزايا الصندوق، قائلة إنّه سيساهم في ترشيد الإنفاق العام، وخفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد الضائع، فضلا عن دور الصندوق في التوعية بالخدمات الرقمية والترويج لها، وتنمية قدرة المواطنين على الاستفادة منها، مشيرة إلى أنّ التشريع يستهدف توفير التمويل اللازم لأنشطة الصندوق، بما يرصده من مصادر مالية دائمة لتحقيق أهدافه وتطوير منجزه.

وكان مجلس الشيوخ بدأ جلسته العامة اليوم، بمناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، الذي يعمل على إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، إضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة الوثائق الحكومية، وتطوير الأداء الحكومي من خلال تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.