نواب التنسيقية ليسوا صوتا واحدا.. موافقة ورفض لقانون «مصر الرقمية»

شهد مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية تباينا في مواقف نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، حيث أبدى البعض موافقته، فيما رفضه آخرون، ولاتزال المناقشات مستمرة.

وأعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدفا وفلسفة نبيلة، وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الأنفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة.

راجية: نرفض فرض أعباء إضافية

وقالت النائبة راجية الفقي «لا يجب إضافة أي أعباء، خاصة أننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الإنفاق»، مشيرة إلى أن المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون نصت على «مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً».

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق. وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15%) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.

«القط» يؤيد مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

فيما أعلن النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون «إنشاء صندوق مصر الرقمية» المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي

وقال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحول الرقمي لم يعد رفاهية، وعلينا الاستعداد لثورة الذكاء الاصطناعي ومصر الرقمية، خاصة في ظل تطبيق استراتيجية التحول الرقمي التي تقوم على دعم هذا القطاع و بناء الانسان المصري.

وقال النائب محمود القط، إن مصر تخطو خطوات مهمة نحو تأهيل البنية التحتية و«حياة كريمة»، وتهتم بمجالات التأمين الإلكتروني والأمن السيبراني، موضحا أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وشدد على ضرورة الاهتمام بالوظائف التي يتطلبها التحول نحو عصر الرقمنة.