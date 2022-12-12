رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع سفير بلغاريا في القاهرة دعم التعاون المشترك

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى مصر، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الإعلامي.

وأكد رئيس المجلس، أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة وممتدة على مدار سنوات، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي، لتحقيق أقصى استفادة لمواطني البلدين، في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع بلغاريا في مجال الإعلام.

دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وشرح الكاتب الصحفى كرم جبر، مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودوره في ضبط المشهدين الإعلامي والصحفي، من خلال الضوابط والمعايير والأكواد التي يضعها المجلس، لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، كذلك وضع الاستراتيجية الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة.

وأكد أن المجلس يترأس حاليا مجلس وزراء الإعلام العرب، ممثلًا عن مصر، وأن المجلس يهدف إلى وجود تعاون عربي للوصول إلى إعداد قانون عربي موحد للتعامل مع شركات السوشيال ميديا الكبيرة في العالم وكذلك فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية، كما قدم المجلس مقترح كود عربي موحد للتعامل مع قضايا الأطفال وفقًا للأمم المتحدة واليونسيف وصولًا لإعلام آمن للطفل.

وأوضح أن المجلس قام بتوقيع عدة بروتوكولات للتعاون مع العديد من الدول في مجال الإعلام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما عقد المجلس عده اجتماعات مع سفراء بريطانيا وفرنسا وكازغستان وغيرهم من السفراء لشرح بعض القضايا وتقريب وجهات النظر.

مجلس الإعلام الإلكتروني

من جانبه، أكد ديان كاتراتشيف، تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال الإعلام، وإمكانية توقيع بروتوكولات تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس الإعلام الإلكتروني في بلغاريا، والوكالتين الرسميتين في البلدين.

وأبدى السفير ترحيبه بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين واستعداد بلاده لتوقيع برنامج تعاون طموح في كل المجالات الإعلامية، وقدم شرحًا حول مجلس الإعلام الإلكتروني ودوره في تنظيم العمل في بلغاريا.