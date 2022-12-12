إيداع المتهم بقتل نجل صاحب شركة سياحة في كفر الزيات بمستشفى أمراض عقلية

قررت الدائرة السادسة، بمحكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار مصطفى المغازي ، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الشاب مهند خيري، نجل صاحب شركة سياحة، داخل مكتبة بكفر الزيات، لجلسة 23 فبراير المقبل، وإيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى قواه العقلية، وتقديم تقرير بحالته العقلية للمحاكمة.

اعتراف المتهم

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات طنطا، تأجيل محاكمة قاتل الشاب مهند خيري، نجل صاحب شركة السياحة بكفر الزيات، إلى جلسة اليوم، لانتداب محام، بعد رفض المتهم حضور المحامي الموكل له من قبل أسرته.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهم بقتل الشاب، واعترف بأنه أقدم على قتله، وسدد ضربة لرأسه، «أنا اللي عملت كل حاجة، ومش عايز المحامي»، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

ضبط المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ، بمقتل نجل صاحب شركة سياحة بكفر الزيات على يد آخر، بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن المجني عليه شاب عمره 23 عاما، ومقيم في قرية كفر حشاد، ويعمل في شركة سياحة، خاصه بوالده، بمدينة كفر الزيات.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات، برئاسة الرائد أحمد شيحة، من القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان عام المركز، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت حبس المتهم علي ذمة التحقيقات، وإحالته إلي محكمة الجنايات.