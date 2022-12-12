توزيع 925 كارت ميزة على مستفيدي «تكافل وكرامة» في ديرب نجم بالشرقية

وزعت إدارة التضامن بمركز ديرب نجم بالشرقية، اليوم، 925 كارت ميزة جديد على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.

توزع 925 فيزا تكافل وكرامة للأسر المستحقة

وقالت رضا عبد الواحد علي، مدير عام الشؤون الاجتماعية بمركز ديرب نجم، إن عملية التوزيع تتم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، من خلال كافة الإدارات والوحدات الاجتماعية على مستوى المركز، والبالغ عددها 22 وحدة محلية، لافتة إلى أنه تم إخطار الوحدات المحلية لإبلاغ المستحقين لتجهيز أوراقهم، وتم البدء بالصرف اليوم كمرحلة أولى، وتوزيع 925 كارت ميزة، وجار استكمال توزيع باقي الكروت خلال الأيام القادمة.

إجراء عمليات السحب والإيداع

وأشارت إلى أن كارت ميزة تكافل وكرامة يُعتبر كارتا بنكيا يمكن التعامل به من خلال ماكينات الـATM لإجراء عمليات السحب والإيداع وكذلك عمليات البيع والشراء وسداد فواتير الكهرباء والمياه، دون تحمل المواطن أي تكلفة مالية.

ولفتت إلى أنه بمجرد حصول المواطن على الكارت يتم تفعيله والصرف مباشرة، موضحة أن كل مواطن يصرف 3 أشهر بأثر رجعي، ومؤكدة أن هناك العديد من الطلبات للمستحقين جار إنهاء إجراءات الصرف الخاصة بهم خلال الشهور القادمة.