طبيب يوضح أعراض التهابات اللثة وطرق العلاج.. تبدأ بتغير لونها

تتنوع التهابات اللثة بدءاَ من تغير لونها من «الوردي» إلى «الأحمر»، وقلة ليونتها، ويمكن أن تبدأ الالتهابات العادية البسيطة مع زيادة الرواسب الجيرية التي تتكون من عدم غسل الأسنان بالطريقة الصحيحة.

وقال الدكتور حاتم البيطار، استشاري إدارة الرعاية الصحية وزميل الزمالة المصرية، إن اللعاب وبقايا المأكولات والمشروبات، تتصلب وتكون رواسب جيرية مع الوقت، وتؤدى إلى انحسار بسيط في اللثة يزيد من التهابها.

وأضاف«البيطار» في حديثه لـ«الوطن» أن أول علامات الالتهاب الشديد للثة، هي نزول قطرات الدم في أثناء غسل الأسنان، وأوضح أن لابد من إزالة الرواسب الجيرية لدى الطبيب المختص لأنه يزيلها من أسفل اللثة، ثم تعود بعدها اللثة طبيعية مع المضمضات الطبية وعدم أكل النواشف والقطم بشكل قوى.

الطبيب يحذر من استخدام الخلة والكبريت لإزالة رواسب الأكل

وحذر استشاري إدارة الرعاية الصحية، من استخدام الخلة والكبريت والكارت بين الأسنان لكونه يزيد من الفواصل ويوسع الفراغات: «ما ينفعش خالص»، موضحًا أن هناك بدائل يمكن استخدامها في هذه الحالة ومنها الخيط الطبي الذي يحتوى على طبقة من «الوكس» أو «الشمع»، تسهل عملية انزلاقه بين الأسنان دون أن تسبب توسيع الفراغات.

أسباب الرائحة الكريهة بالفم

وتعمل زيادة المسافات بين الأسنان والرواسب الجيرية، على تكوين البكتريا اللاهوائية التي تزيد من تسوس الأسنان، أو انحسار في عظام اللثة، وفق الطبيب، موضحًا أن علاج الفراغات بين الأسنان «البوكيت»، يجرى عن طريق وضع مجسات لمرفعة عمق الفراغات وما إذا كان يمكن علاجها بطريقة طبيعية وإزالته بالعناية الطبيعية والمضمضات التي تقلل نوعية البكتريا الموجودة في الفم، وبالتالي تقلل الالتهابات وتقضي على الروائح الكريه الناتجة عن «البوكيت» الغير معالجة والتسوسات التي لا يتم تنظيفها وعمل الحشوات.

وتابع الدكتور حاتم البيطار، أن البكتيريا تتراكم أيضًا أسفل التركيبات الثابتة والمتحركة، إذا تحمل بقايا الأكل وتسبب عفونة، كما أن التهابات المعدة قد تحدث قرح بالفم تحتاج عناية واستخدام المضمضات.