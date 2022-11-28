إصابة طالبة صدمتها سيارة أمام كلية طب الأسنان بالمنيا

أصيبت طالبة باشتباه كسر بالحوض، اليوم الاثنين، بعدما صدمتها سيارة «تمناية»، أثناء عبورها طريق «مصر- أسوان» الزراعي السريع، أمام كلية طب الأسنان بمدينة المنيا، وتم نقلها لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

إصابة طالبة صدمتها سيارة على الطريق السريع

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة الطالبة أسماء جابر، 20 عاما، باشتباه كسر بالحوض وتم نقلها لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، حيث صدمتها السيارة رقم «2968 ن ا هـ - تمناية»، أثناء عبورها طريق «مصر - أسوان» الزراعي السريع أمام كلية طب الأسنان بحي الأخصاص.

التحفظ على السيارة.. وتحرير محضر بالحادث

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وتقرر التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.