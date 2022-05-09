إذا كنت تعاني من آلام شديدة في اللثة.. اعرف المعجون المناسب لك

أوضح الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأسباب التي تؤدي إلى حدوث آلام اللثة، ومن أبرزها: وجود التهابات أو جيوب في اللثة، حدوث تسوس في الأسنان، وهو ما يسبب الشعور بآلام اللثة.

الأحماض تؤدي إلى حدوث تسوس في الأسنان

وأكد رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، عبر منشور صفحة وزارة الصحة، التأثير السلبي الذي يحدثه تناول كميات كبيرة من الحلويات على كل من اللثة والأسنان، موضحًا أن خطورة الحلويات على الأسنان تتمثل في أنها تتحول إلى أحماض تؤدي إلى حدوث تسوس في الأسنان، والتهابات في اللثة.

وأضاف «حسن»، أن الحلويات قد تتسبب في إذابة جزء من الأسنان، ولذلك شدد على أهمية الذهاب للطبيب المختص في حال وجود تسوس بالأسنان، نظرا لأن إهمال هذا التسوس قد يؤدي إلى ظهور عصب السن، ما يسبب مزيدًا من الآلام.

وفيما يتعلق بعملية تنظيف الأسنان، أوضح «حسن»، أن كافة معاجين الأسنان المتواجدة بالأسواق صالحة للاستخدام في تنظيف الأسنان، لكن يجب على كل شخص أن يختار معجون الأسنان الذي يتناسب مع حالته.

التدخل الفوري عند الشعور بألم في اللثة

على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من نقص مادة الفلورايد في الأسنان، فمن الأفضل أن يعتمد على المعجون الذي يحتوي على نسب فلورايد أعلى، وفي حال كانت الأسنان بها درجة من الإصفرار، يجب على الشخص استخدام معجون الأسنان الذي يحسن من لونها بما لا يضر سطح الأسنان، مع ضرورة الاهتمام بالحركة الميكانيكية التي نقوم بها على سطح الأسنان لإزالة طبقة البلاك، وفقا لـ«حسن».

كما أكد رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، أنه في حال الشعور بألم في اللثة لابد من التدخل الفوري من جانب طبيب الأسنان لتدارك المشكلة منذ البداية، نظرا لأن تجاهل مشاكل الأسنان واللثة يتسبب في زيادة التهابات اللثة، وقد تصل المشكلة لجذور اللثة، ما يؤدي لشعور الشخص بآلام شديدة.

ونصح «حسن»، الأمهات بضرورة تقنين كميات الحلوى التي يقدمنها للأطفال، تجنبا للأضرار التي يلحقها تناول الحلويات على صحة اللثة والأسنان مثل؛ التسوس، والالتهابات.