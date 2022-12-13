خبير تكنولوجي يحذر من استغلال اللصوص لـ«Google earth»: مصر الأقل ضررا

رغم استفادة الكثير من خدمات الخرائط المختلفة، التي يقدمها مواقع وتطبيقات الإنترنت المتنوعة، الا أنه تم استغلال تلك الخدمات، في ارتكاب أكثر جريمة في عدة دول، فبعد وقوع أكثر من حادث سرقة في مختلف أنحاء العالم، كشف مرتكبوها بعد إلقاء القبض عليهم، أنهم استخدموا خدمة (Google street view)، لمعرفة تفاصيل المنازل والمنشآت، التي استهدفوها، وهي خدمة تعرض خرائط ثلاثية الأبعاد لتفاصيل دقيقة للشوارع، والمنازل والمنشآت، وهي إحدى الخدمات، التي تقدمها شركة جوجل الأمريكية.

وصرح المهندس «أحمد طارق» خبير أمن التكنولوجيا والمعلومات أثناء حديثه لـ«الوطن»، أنه يمكن أيضا استغلال المجرمين لخدمة أخرى تقدمها شركة جوجل، وهي (Google earth)، وهي خدمة تعرض خريطة ثنائية وثلاثية الأبعاد لكل تفاصيل الكرة الأرضية.

مصر الأقل ضررا من هذه الخدمات

وأوضح أن مصر من أقل الدول، التي استغل فيها المجرمون هذه الخدمة، للسطو على المباني، لأن الخرائط الثلاثية والثنائية في هذه الخدمات توضح فقط تفاصيل الشوارع والطرقات في مصر، على عكس تفاصيل المنشآت والمنازل، التي تكون معظمها غير واضحة، لذلك يصعب تحديد تفاصيل المباني من الداخل، أو تحديد مداخلها.

خطوات محو المنزل أو المبنى

قال الخبير التكنولوجي، إن باستطاعة أي شخص أن يحمي منزله من خلال أن يطمس معالم منزله على تلك الخدمات بخطوات بسيطة، وهي كالتالي:

بأن يحدد أثناء وجوده في المنزل الشارع المتواجد به. ثم يضغط في الأسفل على (الإبلاغ عن مشكلة). اختيار (حذف موقعي لدواعٍ أمنية).

وأوضح أنه في حالة الرفض، بسبب كون الشخص يسكن في عمارة سكنية بها عدة أشخاص غيره، أن يكرر نفس الخطوات السابقة خلال أكثر من بريد إلكتروني، ومن هواتف مختلفة في كل مرة، وفي نفس الموقع، ليتم قبول البلاغ، مضيفا أنه أيضا يمكن لأي شخص متخوف أن يتم استغلال بياناته على خدمات جوجل المختلفة، بأن يقوم من خلال اختيار (طلب إزالة محتوى على جوجل)، وتحديد الخدمة، التي يريد بها المستخدم أن يحذف بياناته منها.