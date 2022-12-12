محمد الدمرداش يكتب: المونديال.. وغيرة الرجال

يتسابق جميعنا للحديث عن فعاليات كأس العالم بالدوحة ومن يدور بها ، وتناول وتفسير وشرح الدروس المستفادة من الحدث الكروي الأهم في العالم ، وتصنيف اللاعبين والمدربين وفقا لأدائهم وعطائهم في المونديال ، ويظن بعضنا أن هناك من يعض يد الندم على عدم التواجد في الدوحة والمشاركة في المنافسات بشكل أو بأخر من بين لاعبينا ومدربينا أو حتى قيادات الكرة المصرية .. أو أنهم مشغولون بالبحث في أسباب الفشل والتراجع والتخلف عن ركب كبار اللعبة .. وكلها أمور أبعد ما يكون عن معتادي الفشل والسقوط ..

يظنون أن هناك من يؤرقه الوضع ، ويسعى لضمان عدم تكراره مرة أخرى ، وإعداد خطة أو برنامج هادف يؤهله لتعويض ما فاته واللحاق بركب الكبار في النسخة المقبلة . ولكنهم للأسف لن يجدوا سوى من فقدوا الرغبة في النجاح والعمل من أجله ، وقد تفننوا في الاختفاء وعدم تحمل المسئوليات ، واحتراف لصق الاتهامات بالأخرين والخروج من دوائر الشك بسهولة ويسر ..

استمعت لتصريحات مجموعة من نجوم الكرة العربية مثل رابح ماجر على سبيل المثال ، ولمست حالة من الحزن والحسرة قد انتابته بسبب غياب المنتخبين المصري والجزائري عن كأس العالم ، وهي الحالة نفسها التي لحقت بأخرين من تونس والمغرب والخليج ، وجاءوا بنفس التصريحات في مناسبات عديدة ومختلفة ..

لا يتخلى أي من الجالسين على كراسي الادارة في اتحاد الكرة عن مساعيهم الجادة نحو مجاملة موظف أو مدرب ببناء مقعد ووظيفة خاصة له بأي شكل ، أو تمرير تعيين أخر في منصب أو مكان ما تتلاشى أهميته وتأثيره .. ويعتبرونها من أهم الألولويات وأكثرها إلحاحا وتأثيرا ، رغم سطحيتها وانعدام وزنها ..

ففي الوقت الذي يبحث فيه فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي عن الجزء الثاني من خطة اعداد وتطوير الكرة المغربية ، ويرتب وديع الجرئ رئيس الجامعة التونسية أوراقه محليا لوقف مسلسل السقوط كرويا في تونس ، احد جمال علام رئيس اتحاد الكرة يجهز مديرا فنيا جديدا الجبلاية ، أبعد ما يكون عن مدارس التطوير والتحديث في الكرة المصرية ، ولا يتوافق في فكره وتطبيقه مع آليات العمل الحديث ، بل ويفاجئ الجميع بقرار التعيين أو الاستقدام وكأن جاء بما لم يخطر ببال الجميع ..

تحياتي لكل من يخلص في التخطيط والترتيب وتجهيز كل ما يلزم لتطوير الكرة المصرية ، وإعادة منتخبنا إلى التواجد في المنصات العالمية كما كان من قبل ، وليس الغياب عنها تحت أي ظرف .

مقال الكاتب الصحفي محمد الدمرداش رئيس تحرير الكورة والملاعب في العدد الجديد.