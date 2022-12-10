ناقد رياضي لقناة الحياة: تأهل المغرب لنصف نهائي مونديال قطر ليس حظا

قال عبدالعزيز أبوحمر، الناقد الرياضي، إن الأجواء في الاستاد الذي شهد مباراة المغرب والبرتغال، التي انتهت بفوز الأولى بهدف دون رد، شهدت احتفالية كبرى من مختلف المشجعين العرب الموجودين في قطر، مشيرا إلى أن أسود الأطلس نجحوا في تسطير تاريخ جديد لقارة أفريقيا والدول العربية: «ده فتح عربي كبير، والمونديال يحمل الكثير من المفاجآت والاستحقاقات».

أبوحمر: المنتخب المغربي لم يتأهل لأنه محظوظ

وأضاف «أبوحمر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المنتخب المغربي لم يتأهل لأنه محظوظ، لكن بسبب ما بذله اللاعبون ومديرهم الفني من جهود جبارة من أجل الفوز وإدخال البهجة على الشعوب العربية والأفريقية.

سعداء بما حققه المغرب

واستطرد: «من 10 سنين الاتحاد المغربي لكرة القدم كان يعمل بطريقة ما على المنتخب المغربي من أجل الفوز والوصول لنصف نهائي كأس العالم المقام في قطر، ويشهد أسود الأطلس دعم كبير من كل الدول والشعوب العربية والأفريقية، وكلنا سعداء أننا نشوف منتخب عربي يصل لأول مرة إلى نصف النهائي من بعد عام 1930».

وأوضح أن ما حققه المغرب يعد إنجازا تاريخيا لا يتكرر إلا كل عقود عديدة، إذ أن الأسود أدوا بشكل جيد ومنهجية معينة ككتلة واحدة، وقد يرى البعض أنه لا يوجد نجم أوحد في المنتخب، لكنهم نجحوا في النهاية في التأهل لنصف النهائي.