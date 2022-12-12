إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «أسيوط - المطيعة»

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق «أسيوط - المطيعة» بالقرب من مدخل شطب بمحافظة أسيوط، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم.

بلاغ بحادث في أسيوط

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص على طريق «أسيوط - المطيعة» بالقرب من مدخل شطب بمحافظة أسيوط، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط، وسيارات الإسعاف، لموقع الحادث، وبالفحص والمعاينة، تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «هـ م ج 8753»، وسيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم «ي ط ا- 2348» على طريق «أسيوط - المطيعة» بالقرب من مدخل شطب في محافظة أسيوط.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص هم أشرف محمد أحمد رضوان، طبيب، وسيد صاوي، ومحمود عبدالمحسن محمد عبدالمحسن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسيير الطريق العام وإزالة آثار الحادث.