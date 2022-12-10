إصابة شخصين في حادث تصادم على محور «الملاحة» بطنطا

أصيب شخصان، بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في الجسد، إثر تصادم سيارة نصف نقل «جامبو» بـ2 مركبة توك توك، على طريق محور هيلانه «الملاحة» بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بتصادم 3 مركبات

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة طنطا، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل و2 مركبة توك توك على طريق محور هيلانة «الملاحة» بمنطقة العجيزي، التابعة لقسم شرطة أول طنطا، مما أدي إلى إصابة شخصين بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد.

الدفع بسيارتي إسعاف

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة سائقين توك توك، بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في الجسد إثر تعرضهم لحادث تصادم بسيارة نصف نقل «جامبو» على طريق محور هيلانة «الملاحة» وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتم رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.